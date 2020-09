Kaffee to go oder zum Mitnehmen?

Die Germanistin Barbara Soukup untersucht das Englische auf öffentlichen Schildern in der Wiener Sprachlandschaft – wo es eingesetzt wird und welche Wirkung es erzielt.

Bei der akribisch-fitzeligen Datensammlung sei ihr das eigene Forschungsfeld selbst manchmal wie eine „Spinnerei“ vorgekommen, gesteht die Germanistin Barbara Soukup lachend. Ihre Spezialität ist die Soziolinguistik, also die Wechselwirkung zwischen Sprache und Gesellschaft. Aktuell untersucht sie, wie das Englische in der Wiener Sprachlandschaft auf Schildern und Tafeln, in Schaufenstern und an Wänden sichtbar ist und wie dies wahrgenommen wird.