Immer wieder Hamilton

Der Brite sicherte sich in Mugello vor Bottas die 95. Pole-Position.

Lewis Hamilton nimmt auch den ersten Grand Prix der Toskana aus der Pole-Position in Angriff. Der Weltmeister erzielte am Samstag im Qualifying von Mugello schon beim ersten Q3-Outing jene Bestzeit, die ihm 59 Tausendstel vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas zum 95. Mal die beste Startposition sicherte. Bottas wurde im Finish durch eine Gelbe Flagge um eine mögliche Bestzeit gebracht.

Hamilton steht zum siebenten Mal in dieser Saison auf Position eins. Die zweite Reihe bilden in Italien die beiden Red Bull von Max Verstappen und Alex Albon. Unterschiedlich lief es für die beiden Ferrari-Fahrer. Während Charles Leclerc als Fünfter in das 1000 Ferrari-Rennen geht, musste sich Sebastian Vettel mit der 14. Zeit begnügen. Monza-Sensationssieger Pierre Gasly schied mit seinem AlphaTauri schon im Q1 aus. „Das war ein wirklich hartes Wochenende. Es ist sehr herausfordernd hier“, sagte Hamilton: „Ich habe am Ende die Runde hinbekommen, die ich noch gebraucht habe.“Etwas Glück war bei Hamiltons Pole-Position allerdings auch dabei.

Nach einem Fahrfehler inklusive Dreher des Franzosen Esteban Ocon im Renault konnten die Top-Fahrer am Ende nicht noch einmal auf die Jagd nach einer besseren Zeit gehen. Davon profitierte der souveräne WM-Spitzenreiter Hamilton, der heute den 90. Sieg seiner Karriere einfahren kann. Nur Michael Schumacher (91) war in seiner Laufbahn noch erfolgreicher.

Für Sebastian Vettel kündigt sich das nächste Desaster an. Kein Sieg, kein Podestplatz und nur Rang 13 in der WM-Wertung – viel zu wenig für die weiterhin hohen Ansprüche des Ex-Champions, der ab dem kommenden Jahr für den englischen Autobauer Aston Martin fährt. Diese Saison will er im Ferrari noch mit Anstand zu Ende bringen, doch die Ergebnisse frustrieren ihn mehr und mehr. Heute dürfte der nächste Tiefschlag folgen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.09.2020)