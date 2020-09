Corona und die Plastikpandemie

Der Kampf gegen das Virus verursacht mehr Kunststoffmüll. Die Recycler können nicht helfen. ✒

In vielen Bereichen war die Coronaviruspandemie ein Segen für die Umwelt: Fabriken und Autos standen still, die Luft wurde reiner, die Seen klarer. In der Abfallwirtschaft sieht die Bilanz ganz anders aus. Der Kampf gegen das Virus verhalf Kunststoffprodukten zu einem spektakulären Comeback. Der Verbrauch an mitunter lebensrettenden Plastikhandschuhen, OP-Masken und Schutzanzügen legte steil zu. In den Supermärkten griffen die Menschen aus Hygienegründen plötzlich wieder lieber zu foliertem Obst und Gemüse. Die Chemiebranche jubelt über den unerwarteten „Imagegewinn“ ihres in der Krise so unverzichtbaren Werkstoffs. Doch langsam werden die Probleme des neuen Plastikhypes sichtbar.

Denn ein Großteil der „Coronaprodukte“ aus Kunststoff sind Wegwerfartikel. Einmal verwendet sind die Masken nicht mehr hygienisch rein und landen – im besten Fall – im Mistkübel. Die Amerikaner haben seit dem Lockdown dreimal so viele Wegwerfprodukte aus Plastik konsumiert wie im Jahr zuvor, schätzt die International Solid Waste Association. Auch der Boom des Onlinehandels lässt die Müllberge weiter wachsen. In Europa und den USA kaufen heute 65 Prozent mehr Menschen im Internet ein als vor einem Jahr. „Für uns ist jeder Tag Weihnachten“, beschrieb die heimische Post im Frühling die plötzliche Paketflut. Die Produkte in den Kartons sind fast immer in Plastik verpackt oder werden mit Plastikluftkissen vor Transportschäden geschützt. Auch diese Mengen fallen nun zusätzlich an. Allein der Markt für Plastikverpackungen soll heuer um 5,5 Prozent wachsen. Die französische Umweltschutzorganisation Opération Mer Propre fürchtet bereits, dass bald mehr „Covidplastikprodukte“ als Quallen im Mittelmeer schwimmen werden.



Die Tücken des billigen Öls. Dabei liegt das Problem nicht so sehr am Plastikaufkommen an sich. Da die Industrie angesichts der wirtschaftlichen Flaute deutlich weniger Kunststoffabfälle als üblich produziert, halten sich die Mengen in Grenzen. Das wahre Problem ist die tiefe Krise, in die Corona die Entsorgungsbetriebe weltweit gestürzt hat. Die Pandemie treffe vor allem die Unternehmen hart, die Plastik sammeln und aufbereiten, um es wiederzuverwerten, schreiben die Analysten der Investmentbank Jefferies.

Die Entsorgungswirtschaft lebt davon, Abfälle zu sammeln, aufzubereiten und als Sekundärrohstoffe weiterzuverkaufen. Zurzeit rechnet sich dieses Geschäft aber nicht. Der Ölpreis ist so niedrig, dass es für Unternehmen billiger ist, „frischen“ Kunststoff aus Rohöl zu produzieren, als auf wiederverwertete Rohstoffe zurückzugreifen. „70 Prozent aller heimischen Kunststoffrecycler mussten bereits den Betrieb einstellen“, sagt Gabriele Jüly, Sprecherin der österreichischen Abfallwirtschaft. International sieht es nicht besser aus. Auch erste Plastikverbote und -steuern wurden bereits zurückgenommen. Die Möglichkeiten der Welt, den anfallenden Kunststoffmüll sauber zu sammeln und zu recyceln, sinke stetig, so die Analysten von Jefferies. Die Folge: Plastik wird wieder verbrannt oder landet auf den Deponien, von wo es der Wind in die Meere trägt. ⫻

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.09.2020)