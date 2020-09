Keine Angst vor Schlangen

Normalerweise sitzen nur Kaninchen wie hypnotisiert vor der Schlange, doch es kann auch ganz anders kommen. Im Garten – aber auch an ganz anderen Orten.

Stellen Sie sich folgende Szene vor: Es ist noch früh am Morgen. Sie sind gerade aufgewacht und kehren wohl oder übel den herrlichen Bettpfühlen den Rücken. Der Metabolismus arbeitet gut, und Ihr erster Weg führt ins noch dämmrige Badezimmer, wo Sie sich behaglich dort niederlassen, wo selbst der Kaiser zu Fuß hingeht. Wie jeder weiß, handelt es sich um einen Moment, in dem man in seiner Bewegung doch einigermaßen eingeschränkt ist. Während Sie überlegen, wie Sie den Tag angehen werden, erregt eine Bewegung in der Dusche Ihre Aufmerksamkeit, und erst jetzt bemerken Sie, dass Sie nicht allein sind.