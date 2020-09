Goldener Löwe für US-Drama "Nomadland"

(c) AFP

Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an das US-Drama "Nomadland" der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt.

"Nomadland" Die Sino-Amerikanerin Chloé Zhao bezieht in ihrem Film "Nomadland" Stellung zur sozialen Spaltung in den USA. Frances McDormand gibt darin eine Frau, die nach der Finanzkrise ihren Fabriksjob verliert. Ihr neues Zuhause wird ein Wohnmobil, mit dem sie den Westen der USA bereist – ein karges Areal zur Selbstfindung, wo Aussteiger ihre bescheidenen Gemeinschaften kultivieren. Zhaos empathisches Porträt pendelt zwischen Dokument und Fiktion, Hoffnung und Verzweiflung. Aber ihre Straße bleibt offen.

(APA)