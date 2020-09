Fairfax Media via Getty Images

Die schiere Größe der maßgeblichen Onlineplattformen erschwert es Mitbewerbern, am Markterfolg teilzuhaben.

Die EU-Kommission will den Wettbewerbsbehörden Mittel in die Hand geben, um gegen Google, Facebook und Co. auch ohne Rechtsbruch vorgehen zu können. Eine überragende Marktposition soll genügen. – Ein Gastbeitrag.