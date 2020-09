Großbritannien: „Die Regierung beschämt unser Volk“

Trotz massiver Kritik an der geplanten völkerrechtswidrigen Unterminierung des Austrittsvertrags gießt Premier Johnson Öl ins Feuer. Ex-Premiers reagieren empört, Irland sieht „nur mehr wenig Zeit für einen Deal“ bis Mitte Oktober.

London. Die britische Regierung hat mit massiven Vorwürfen an die EU ihre Vorgangsweise zur Aushebelung des Brexit-Vertrags gerechtfertigt. Dass Bestimmungen des heute, Montag, erstmals im Unterhaus diskutierten britischen Binnenmarktgesetzes (Internal Market Bill) völkerrechtswidrig sind, sei eine „Notwendigkeit", um angebliche Pläne der EU für eine „Handelsblockade“ und die „Zerschlagung des Vereinigten Königreichs“ zu vereiteln, behauptete am Wochenende Premierminister Boris Johnson. Wir erfüllen – großzügig – unsere Aufgabe, den EU-Markt zu schützen, aber was wir nicht akzeptieren, ist eine Bedrohung der Integrität des Vereinigten Königreichs durch die EU“, drohte der zuständige Minister, Michael Gove.



Irlands Außenminister Simon Coveney wies die Aussagen als „völlig frei erfunden“ zurück. In der BBC erinnerte er das britische Publikum gestern daran, dass Johnson im Oktober nach Unterzeichnung jenes Vertrages, den er nun offen zu verletzen beabsichtigt, von einem „Verhandlungstriumph“ gesprochen hatte. Laut „Financial Times“ wiesen Juristen im Jänner die Regierung darauf hin, dass der Vertrag mit der EU dieser „weitreichende Mitsprache“ in umstrittenen Bereichen einräume. Das Papier wurde, wie viele andere, unter Verschluss gelegt.