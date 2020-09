Grüner Wahlkampfauftakt im Zeichen der Flüchtlingskrise

Vizekanzler Werner Kogler und die Wiener Parteichefin Birgit Hebein plädieren für eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition.

Wien. Den Start in den Intensivwahlkampf begingen die Grünen am Samstag im Freud-Park vor der Votivkirche. Publikum war dabei zugelassen, wobei am Areal weitgehend Maskenpflicht herrschte und den laut Partei rund 250 Gästen Sitzplätze zugewiesen wurden. Die Frage der Flüchtlingsaufnahme stand im Zentrum der Reden von Bundesparteichef Werner Kogler und der Wiener Parteivorsitzenden Birgit Hebein.

„Was tun wir, wenn es bei Nachbarn brennt. Normalerweise ist es so, dass man hilft“, gab Hebein zu bedenken. Es gehe um Menschen, die nun weniger als nichts hätten. „Leute, wo sind wir da hineingeraten“, stellte die Wiener Spitzenkandidatin eine rhetorische Frage an die anwesenden Unterstützerinnen und Unterstützer. Helfen gehöre in Österreich zur Tradition, versicherte sie. Sie zeigte sich verwundert, dass diese türkise Partei sich weder von der Bischofskonferenz, von der Caritas noch vom Koalitionspartner überzeugen lasse. „Mir reicht diese Diskussion, wir führen sie nur, weil wir Wiener Wahlkampf haben“, zeigte sich Hebein überzeugt. Die ÖVP verzichte für 100 Stimmen, die sie von der FPÖ erhalte, darauf, 100 Leben zu retten. „Wir werden nicht lockerlassen“, betonte sie.

Bundesparteichef Werner Kogler plädierte für ein Rot-Grün in Wien: Die SPÖ mache in Wien vieles richtig, wenn auch manchmal verzögert. „Es ist immer noch die beste Koalitionsform.“ „Die SPÖ ist sehr bemüht“, hielt auch Hebein fest. Viele Vereinbarungen etwa in Sachen Klimaschutz seien getroffen worden. Die SPÖ sei aber auch sehr geduldig und sorge sich etwa, dass beim Bau von Radwegen über den Wegfall von Autostellplätzen diskutiert werde. Hebein hob Errungenschaften der vergangenen Jahre hervor, die umgesetzt worden seien, weil die Grünen regieren würden, wie sie beteuert. Sie nannte etwa die Mindestsicherung für Kinder, die neue Bauordnung oder die Neugestaltung der Mariahilfer Straße.

