Friedensgipfel: Taliban greifen trotzdem an

Eröffnung der historischen Verhandlungen in Katar von Gewalt überschattet.

Doha/Kabul. Ungeachtet des Beginns der historischen Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban am Wochenende in Katars Hauptstadt Doha haben Talibantruppen in Afghanistan weiter Stellungen der Regierungskräfte angegriffen. Man habe eigentlich gehofft, dass mit dem Treffen die Kämpfe weniger würden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Kabul am Sonntag. „Aber unglücklicherweise gibt es eine hohe Anzahl an Attacken.“

Nach monatelanger Verzögerung hatten am Samstag die Gespräche begonnen. Sie sollen den seit 19 Jahren dauernden Krieg beenden. Die Eindämmung der Gewalt und ein dauerhafter Waffenstillstand hätten Vorrang, sagte Abdullah Abdullah, Leiter des Friedensrats der Kabuler Regierung. Vertreter mehrerer Länder, die bei der Eröffnungszeremonie sprachen, drängten die Taliban zur Verkündung einer sofortigen Waffenruhe. Die Taliban äußerten sich dazu zunächst nicht.

Unklare Position der Taliban

Eröffnet wurden die Gespräche von Katars Außenminister Scheich Mohammed bin Abdul- rahman al-Thani. Neben ihm saßen US-Außenminister Mika Pompeo und der US-Sonderbeauftragte Zalmay Khalilzad. Kabuls Chefunterhändler Abdullah Abdullah sagte, der Beginn der Gespräche werde als „Ende des Krieges“ in die Geschichte eingehen. Die Forderungen der Taliban sind indes unklar. Mehrfach betonten sie, einen islamischen Staat zu wollen, doch wie er sich von der Islamischen Republik Afghanistan unterscheiden soll, blieb offen. Ein Taliban sagte in Katar zu Journalisten, man hoffe auf Einigung auf „gemeinsame Werte“.

Neben Katar engagieren sich Deutschland, Norwegen, Usbekistan und Indonesien als Vermittler. Im Februar unterschrieben die USA mit den Taliban in Katar einen Pakt, der die Islamisten zu Verhandlungen mit Kabul verpflichtete. Von Frieden in Afghanistan erhofft sich nicht zuletzt Europa ein Ende der Migrationsbewegung von dort. (APA/Reuters/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.09.2020)