Dominic Thiem gewinnt die US Open

Der Niederösterreicher holt in seinem vierten Grand-Slam-Finale den ersten Titel. Thiem bezwingt den Deutschen Alexander Zverev nach 0:2-Satzrückstand im Tiebreak des fünften Satzes. „Ich kann es nicht wirklich glauben noch. Es war ein völlig verrücktes Match, völlig verrückter Tag auch!"

Dominic Thiem hat in einem an Dramatik nicht zu überbietenden Finale österreichische Sportgeschichte geschrieben. Der 13. September 2020 (Ortszeit) wird für den 27-jährigen Niederösterreicher für immer ein Feiertag bleiben. Thiem drehte das Finale gegen den Deutschen Alexander Zverev in New York nach 0:2-Satzrückstand und 3:5-Rückstand in Satz fünf nach 4:01 Std. zum 2:6 ,4:6, 6:4, 6:3, 7:6(6)-Sieg.

25 Jahre nach Thomas Muster bei den French Open holte sich der 27-jährige Niederösterreicher am Sonntag (Ortszeit) als zweiter Österreicher einen Einzel-Grand-Slam-Titel. Für den Sieg kassiert Thiem einen Scheck in Höhe von 3 Millionen US-Dollar (2,53 Mio. Euro) sowie 2.000 ATP-Zähler. Im vierten Anlauf in einem Major-Endspiel nach den French Open 2018 und 2019 sowie dieses Jahr bei den Australian Open hat es also endlich mit dem großen Wurf für den Weltranglisten-Dritten geklappt.

Der erste Coup in New York

Thiem schraubte sein Karriere-Preisgeld auf 26,9 Millionen Dollar, im ATP-Ranking bleibt er vorerst aber weiter Dritter. Thiem ist übrigens der erste Premieren-Grand-Slam-Sieger seit dem Kroaten Marin Cilic - ebenfalls bei den US Open - im Jahr 2014. In der Profi-Ära seit 1968 ist Thiem der erste Spieler, der in einem US-Open-Endspiel ein 0:2 in Sätzen noch umgedreht hat.

"Ich kann es nicht wirklich glauben noch. Es war ein völlig verrücktes Match, völlig verrückter Tag auch. Ich glaube man hat gesehen, wie nervös ich am Anfang war. Es war absolut abnormal. Ich habe mich in den ersten zwei Sätzen bleiern gefühlt", gab Thiem im ServusTV-Interview auch gleich eine Begründung für seine Performance in den ersten beiden Sätzen.

Zverev startete zwar sehr stark in sein erstes Major-Finale, aber Thiem hatte vor allem mit dem Aufschlag große Probleme und bewegte sich auch nicht so gut wie in den gesamten US Open davor. Schon im dritten Game musste der Niederösterreicher sein Service zum 1:2 abgeben, während der Deutsche in der Folge beim Aufschlag unantastbar blieb. Mit den Doppelfehlern zwei und drei im siebenten Spiel verschaffte Thiem seinem Gegner die Chance zum Doppelbreak, die dieser auch zum 5:2 nutzte. Satz eins war nach nur 30 Minuten Geschichte. Ein veritabler Fehlstart für Thiem.

Doppelfehler von Zverev

Auch im zweiten Satz blieb die Partie überraschend einseitig: Thiem plagte sich bei jedem Aufschlag-Game, beging auch zu viele Doppelfehler. Zverev musste nur im vierten Game erstmals über Einstand gehen. Neuerlich schon ein Break zum 2:1 und ein weiteres zum 4:1 stellten schnell klar, bei Thiem war schwer Sand im Getriebe. Nach 54 Minuten lag Thiem klar 2:6;1:4 zurück. Bei 5:1 hatte Zverev dann drei Break- und damit Satzbälle, ließ diese aber ebenso ungenutzt wie einen vierten bei 5:3. Thiem nutzte seine erste Chance zum ersten Rebreak zum 3:5 und erhöhte den Druck auf Zverev mit einem ersten Service-Game zu Null. Bei 5:4, 30:30 fehlten Thiem noch zwei Punkte zum 5:5, doch Zverev nutzte Satzball Nummer fünf nach 1:19 Stunden zur 2:0-Satzführung.

Im dritten Durchgang passierte es dann zum dritten Mal en suite: Thiem gab erneut den Aufschlag zum 1:2 ab und stand nun endgültig mit dem Rücken zur Wand. Dem nun 17-fachen Turniersieger gelang es einfach nicht, seine eigene Fehlerquote zu reduzieren - vom Thiem der ersten sechs Matches bei diesen US Open war am Sonntag in Flushing Meadows zunächst nur sehr wenig zu sehen. Mit dem vierten Breakball und auch dank Mithilfe Zverevs mit den Doppelfehlern sieben und acht schaffte Thiem zumindest diesmal das sofortige Rebreak zum 2:2.

Österreichs Grand-Slam-Sieger Dominic Thiem (US Open 2020 - Herren-Einzel)

Thomas Muster (French Open 1995 - Herren-Einzel)

Jürgen Melzer (Wimbledon 1999 - Junioren)

Jürgen Melzer (Melbourne 1999 - Junioren-Doppel mit Pless/DEN)

Julian Knowle (US Open 2007 - Doppel mit Simon Aspelin/SWE)

Nikolaus Moser (US Open 2008 - Junioren-Doppel mit Cedric-Marcel Stebe/GER)

Jürgen Melzer (Wimbledon 2010 - Doppel mit Philipp Petzschner/GER)

Jürgen Melzer (Wimbledon 2011 - Mixed mit Iveta Benesova/CZE)

Jürgen Melzer (US Open 2011 - Doppel mit Philipp Petzschner/GER)

Lucas Miedler (Australian Open 2014) - Junioren-Doppel mit Bradley Mousley/AUS)

Oliver Marach (Australian Open 2018 - Doppel mit Mate Pavic/CRO)

Alexander Peya (Wimbledon 2018 - Mixed mit Nicole Melichar/USA)

"Da habe ich begonnen, immer besser zu spielen. Am Ende war es einfach nur noch Drama. Aber mit meiner ganzen Karriere, so wie alles gelaufen ist, hat der erste ganz große Titel so sein müssen", jubelte ein überglücklicher Thiem. "Es war ein würdiger Abschluss der US Open. Das ich jetzt ein Grand-Slam-Turnier im Einzel gewonnen habe, ist natürlich absolut unrealisierbar zur Zeit.“ Thiem blieb diesmal dran, legte beim Service jedes Mal vor und bewegte sich auch besser. Zverev musste bei der ersten Drucksituation bei 4:5 gegen den Satzverlust servieren und Thiem gelang das Break zum 6:4 nach 2:09 Stunden.

Im vierten Durchgang fand Thiem bei 3:2 und 15:40 Aufschlag Zverev die ersten Breakchancen vor, konnte diese aber nicht verwerten. Thiem blieb aber fokussiert und nutzte bei 4:3 die nächste Chance zum Break zum 5:3. Nach 2:52 servierte sich der Lichtenwörther mit dem Game zum 6:3 in den fünften Satz.

Thiem gelang sofort das Break zum Auftakt, musste aber gleich wieder den Aufschlag zum 1:1 abgeben. Der letzte Durchgang entwickelte sich zum absoluten Nägelbeißer-Krimi: Thiem geriet mit 3:5 in Rückstand und beinahe wäre seine tolle Aufholjagd nicht belohnt worden. Als Thiem das Break zum 6:5 schaffte sah es gut aus, doch er musste den Physio holen, der ihm wegen Krämpfen den rechten Oberschenkel massieren musste. Zverev schaffte das Rebreak und rettete sich nach 3:51 Stunden ins Tiebreak. In diesem geriet Thiem mit 0:2 in Rückstand, doch dann holte er sich bei 6:4 seine ersten beiden Matchbälle. Doch erst den dritten bei 7:6 konnte er endlich verwerten.

