E-Commerce: „On- und Offline verstärken einander“

Beratung schafft Vertrauen, einheitliches Look and Feel gibt Sicherheit und Events das Gefühl, unter Seinesgleichen zu sein. Eine Mischung, auf die man bei Blue Tomato setzt.

Was verbindet die Ford Motor Company,die Barbie-Puppen-Firma Mattel, Apple und Google mit dem Mode- und Sporthändler Blue Tomato? Sie alle starteten in einer Garage. Anfang der 1990er-Jahre betrieb Snowboard-Europameister Gerfried Schuller in Schladming nicht nur eine Snowboardschule, er verkaufte in der Garage seiner Mutter auch, alles was das Snowboarderherz begehrte.