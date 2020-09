Labore in Frankreich und Schweden bestätigen Vergiftung Nawalnys

Nach Angaben der deutschen Regierung haben zwei Labore unabhängig voneinander den Einsatz von Nowitschok gegen den russischen Oppositionsführer festgestellt.

Die deutsche Regierung hat am Montag bekannt gegeben, dass zwei weitere Labore unabhängig voneinander die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny mit dem Nervengift Nowitschok bestätigt haben. Die Befunde wurden nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert in Schweden und Frankreich angefertigt.

Experten der deutschen Bundeswehr hatten bereits zwei Tage nach der Ankunft Nawalnys in Berlin eine Vergiftung des Kreml-Kritikers festgestellt. Die Regierung in Berlin hatte daraufhin um eine unabhängige Überprüfung des deutschen Nachweises gebeten. Dafür sollen erneut Proben von Nawalny genommen worden sein, wie es in deutschen Medien hieß.

„Die Ergebnisse der Überprüfung durch Speziallabore in Frankreich und Schweden liegen vor und bestätigen den deutschen Nachweis“, erklärte Regierungssprecher Seibert.

Er forderte von Moskau, „dass sich Russland zu den Geschehnissen erklärt". Und: „Wir sind in engem Kontakt mit unseren europäischen Partnern über weitere Schritte.“

Vergiftet auf einer Wahlkampftour in Sibirien

Nawalny war während einer Wahlkampftour in Sibirien vergiftet worden. Der Kreml-Kritiker brach auf einem Inlandsflug zusammen, kam zunächst in Russland ins Krankenhaus und wurde nach zwei Tagen in die Berliner Charité verlegt. Inzwischen konnte der 44-Jährige von den Berliner Ärzten aus dem künstlichen Koma geholt werden und ist ansprechbar.

Wegen des Giftanschlags werden auch Stimmen innerhalb der EU lauter, den mit Russland betriebenen Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu beenden. Zuletzt forderte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki Deutschland und die EU zum Aus für die Pipeline auf.

(Reuters/red.)