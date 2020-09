Der neue Entwurf des Coronagesetzes wurde am Sonntagabend den Parteien übermittelt, am Montagmorgen starteten die Gespräche mit dem Gesundheitsminister. Die FPÖ boykottiert die Pläne.

Das von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Montag vorgelegte neue Covid-Maßnahmengesetz bietet die Grundlage für die Regelung der Corona-Ampel sowie für eine weitgehende Ausgangssperre. Letztere müsste die Regierung vom Hauptausschuss des Nationalrats genehmigen lassen. Auch weniger weitreichende Betretungsverbote in Unternehmen und an öffentlichen Orten müssen durch den Hauptausschuss. In Kraft treten sollen die neuen Regeln mit dem der Kundmachung im Bundesgesetzblatt folgenden Tag. Befristet sind sie bis Ende 2021. Der Entwurf wurde in der Nacht auf Montag der Opposition übermittelt.

Mit dem neuen Entwurf reagiert Anschober auf die massive Kritik, die der erste Vorschlag aus dem Gesundheitsministerium während der Begutachtung im Sommer ausgelöst hatte. Unter anderem hatte etwa die Rechtsanwaltskammer kritisiert, dass bei Betretungsverboten nur zwischen "bestimmten Orten" und "öffentlichen Orten" unterschieden wird. Dies wird im neuen Entwurf nun deutlich genauer geregelt. Damit hofft das Gesundheitsministerium, künftige Ausgangsbeschränkungen rechtlich wasserdicht verfügen zu können. Die im ersten "Lockdown" verhängten Verordnungen waren vom Verfassungsgerichtshof nämlich im Juli aufgehoben worden, weil sie nicht dem Gesetz entsprachen.

Datenabfrage in Gastronomie gestrichen

Das neue Covid-Maßnahmengesetz soll nun eigene Regeln für Betretungsverbote in Betriebsstätten, Arbeitsorten und Verkehrsmitteln sowie an sonstigen öffentlichen Orten enthalten. Explizit ausgenommen ist nur der private Wohnbereich. Für Wohnungen und Häuser (inklusive Gärten, Keller, Garagen, etc.) kann die Regierung also auch künftig keine Einschränkungen erlassen. Sehr wohl sollen aber Eingriffe in privaten Räumlichkeiten möglich sein, die nicht für Wohnzwecke angemietet wurden. Dazu zählen auch Vereinslokale und Sportstätten, wie es in den Erläuterungen heißt.

Im neuen Entwurf gestrichen hat man außerdem einen in der Begutachtung besonders umstrittenen Punkt: Ursprünglich sollten "Betriebe, Veranstalter und Vereine" verpflichtet werden, personenbezogene Kontaktdaten von Gästen, Besuchern, Kunden und Mitarbeitern 28 Tage aufzubewahren. Dies findet sich im neuen Entwurf nicht mehr. Mit der Verpflichtung, die Daten zu speichern, sollte das "Contact Tracing" - also die Rückverfolgung von Infektionen - erleichtert werden. Massive Kritik daran gab es vor allem aus der Gastronomie. Im neuen Entwurf findet sich diese Bestimmung nicht mehr. Geplant ist nun nur noch die Verpflichtung, Daten über grenzüberschreitende Reisen auf Verlangen dem Gesundheitsministerium zur Verfügung zu stellen. Explizit angesprochen werden etwa Hotels, Fluglinien und die Bahn. Eine Pflicht zur Datensammlung ergibt sich daraus aber nicht, heißt es dazu in den Erläuterungen. Vielmehr zielt die Regelung nur auf Daten, die ohnehin zur Verfügung stehen.

FPÖ erschien nicht zu Treffen mit Anschober

Anschober beriet sich am Montagvormittag mit Vertretern fast aller Parlamentsparteien - die FPÖ erschien nicht. Im Vorfeld hatte sich die Opposition unzufrieden mit dem neuen Gesetzesentwurf gezeigt - und auch damit, dass der Entwurf erst am Vorabend um 23.30 Uhr bei den Parteien eingelangt sei, wie Gerald Loacker (Neos) am Montag bemängelte. Er betonte, dass seine Fraktion den Entwurf nur dann unterstützen werde, wenn die inhaltliche Kritik der Neos darin aufgenommen worden sei.

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl bezeichnete den Entwurf indes in einer Aussendung als "gesundheitspolitisches Kriegsrecht und fortgesetzter Raubbau an den Grund- und Freiheitsrechten": "Als Staffage für diesen ungeheuerlichen Angriff auf verfassungsmäßig geschützte Rechte der Bürger geben wir uns nicht her."

Blockade durch Rot-Blau möglich

Geht es nach den Plänen der Regierungsfraktionen, soll am Montag im Anschluss an der Sondersitzung des Nationalrats, die zu Mittag beginnt, der Gesundheitsausschuss zusammentreten. Dort will man eine viertägige Ausschussbegutachtung beschließen. Ein zweiter Gesundheitsausschuss am 21. September soll die Novelle absegnen, und zwei Tage später wäre der Beschluss in der ersten regulären Plenarsitzung nach dem Sommer fällig. Der Haken daran: Ein solches parlamentarisches Prozedere wird üblicherweise im Konsens beschlossen. Die FPÖ blockiert hier.

Der SPÖ kommt jetzt eine zentrale Rolle zu. Blockiert sie mit den Freiheitlichen das Gesetz im Bundesrat, könnte es bis zu acht Wochen dauern, bis es in Kraft tritt - dann nämlich, wenn man die Novelle in der Länderkammer einfach abliegen lässt. Würden Rot und Blau hingegen aktiv ein Veto einlegen, könnte der Nationalrat mittels Beharrungsbeschluss praktisch sofort den Bundesrat aushebeln; es ergäbe sich in dem Fall nur eine Verzögerung von wenigen Tagen. Der SPÖ-Gesundheitssprecher, Philip Kucher, wollte darüber nach dem Treffen am Montag noch nicht sprechen: Seine Fraktion fordere eine längere Begutachtungszeit, um auch der Bevölkerung noch einmal die Möglichkeit zu geben, den Entwurf zu betrachten. Man sei jedenfalls an einer gemeinsamen Lösung interessiert.

