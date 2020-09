Digital-Euro und Kryptoverbot

(c) APA/AFP/POOL/KAY NIETFELD (KAY NIETFELD)

EZB-Chefin Christine Lagarde will auf den digitalen Umbruch vorbereitet sein.

Während die Europäische Zentralbank an einem Euro auf Blockchain-Basis tüftelt, wollen Europas Finanzminister Stablecoins wie Libra an die kurze Leine nehmen oder sogar verbieten.

Ursprünglich wurden Kryptoanlagen erfunden, um das Bankensystem mit ihren Notenbanken im Zentrum zu umgehen. Ausgerechnet Zentralbanken werden nun zur Sperrspitze von Digitalgeld für jedermann.

In ein paar Wochen ist es so weit. Dann will die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) Christine Lagarde ihren Fahrplan für einen möglichen Digital-Euro vorstellen.