Neymar prangert Rassismus in Frankreich an

Brasiliens Superstar Neymar in Reihen von Paris SG hat genug. Nach der überstandenen Corona-Pause attackierte er Gegenspieler: "Sehen Sie sich den Rassismus an. Deshalb habe ich ihn geschlagen!"

Paris. Erst sah Neymar Rot, dann rief der wütende Superstar seine Rassismusvorwürfe in die TV-Kamera. Kurz nach den wilden Rangeleien bei der 0:1-Heimpleite von Paris Saint-Germain gegen Olympique Marseille beschimpfte der Brasilianer seinen Gegenspieler Alvaro Gonzalez via Twitter als "Idioten" und bedauerte es, diesem nicht ins Gesicht geschlagen zu haben.

Wegen ein paar Klopfern auf den Hinterkopf von Gonzalez war Neymar in der Nachspielzeit der Partie vom Platz geflogen. Auch zwei PSG-Kollegen und zwei Olympique-Profis mussten vorzeitig vom Feld.

Der zuvor mit dem Coronavirus infizierte Neymar war gerade von seiner Zwangspause ins Team des französischen Fußball-Meisters zurückgekehrt und sorgte nun wieder für Aufregung. Der Auslöser seines Ausrasters sollen rassistische Äußerungen gewesen sein. Schon während des Spiels der beiden französischen Top-Mannschaften hatte Neymar sich laut Nachrichtenagentur AFP beim Schiedsrichter über Gonzalez beklagt. Mehrfach habe er "Rassismus, nein" gesagt und auf Gonzalez gezeigt.

In den letzten Minuten kam es dann zwischen den beiden Spielern zum Streit, der darin seinen Höhepunkt fand, dass Neymar dem Spanier auf den Hinterkopf schlug. Nach Ansicht des Videobeweises zeigte der Referee Neymar Rot. Ironisch klatschend rief der 28-Jährige Gonzalez noch ein paar Worte zu, ehe er mit finsterer Miene den Platz verließ.

Zum Linienrichter sagte Neymar: "Sehen Sie sich den Rassismus an. Deshalb habe ich ihn geschlagen." Bei Twitter schrieb er später, für die Videoassistenten sei es einfach, "meine Aggressionen einzufangen". Zuvor sei er von Alvaro Gonzalez aber rassistisch beleidigt worden.

"Neymar hat mir erzählt, dass es eine rassistische Beleidigung war", sagte PSG-Coach Thomas Tuchel laut AFP im Anschluss an das Spiel. Er selbst habe auf dem Feld aber nichts gehört. "Rassismus im Leben, in allen Bereichen, im Sport sollte es nicht geben." Der Hauptstadtclub veröffentlichte am Abend eine Erklärung, wonach PSG Neymar entschlossen unterstützt. Der Verein setze nun auf dem Dizplinarausschuss des Ligaverbandes LFP, um den Vorfall aufzukären.

