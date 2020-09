Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Corona-Ampel blinkt orange: Die Corona-Ampel ist am Montag erstmals auf Orange gestellt worden. Allerdings hat das nur symbolischen Charakter, denn Verschärfungen gehen damit für die betroffenen sieben Bezirke wie Wien und Innsbruck-Stadt nicht einher. Mehr dazu

Briten rütteln am Brexit-Vertrag: Das britische Parlament hat in erster Lesung für die umstrittene Änderung des Brexit-Vertrages gestimmt. Indem sie die Gesetzesvorlage billigten, machten die Abgeordneten den Weg für viertägige intensive Parlamentsberatungen in dieser und der kommenden Woche frei. Das entscheidende Votum steht erst in einer Woche an. Mehr dazu

ÖH vor spannender Sitzung: Nach dem Ausstieg der Fachschaftslisten (FLÖ) aus der Koalition mit den Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) und dem Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) steht der Bundesvertretung der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) am Freitag eine spannende Sitzung bevor. Unter anderem gibt es einen Abwahlantrag gegen ÖH-Chefin Adrijana Novakovic (GRAS).

Der Morgenticker zum Mitlesen: