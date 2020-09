Gabriele Juen wird Pressesprecherin des Außenministeriums

Peter Guschelbauer wechselt als Botschafter nach Singapur.

Das Außenministerium hat eine neue Pressesprecherin: Gabriele Juen hat am Dienstag diese Funktion übernommen, wie das Außenministerium in einer Aussendung mitteilte. Der bisherige Leiter der Presseabteilung, Peter Guschelbauer, geht als Botschafter nach Singapur.

Juen ist seit 2005 im Außenministerium tätig. Zwischen 2008 und 2012 war sie an der Ständigen Vertretung Österreichs bei den Vereinten Nationen (UNO) in New York City tätig. 2012 bis 2016 arbeitete sie an der österreichischen Botschaft im Iran und leitete das Kulturforum Teheran. Zuletzt leitete sie das Österreichische Kulturforum Istanbul.

(APA)