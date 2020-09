Grazer TU feierte Spatenstich für zwei neue Forschungszentren

Rund 55 Millionen Euro werden in das "Data House" und den Hauptsitz der Silicon Austria Labs investiert. Die Fertigstellung am Campus Inffeld ist für 2023 geplant.

Der Start zu einem Neubau-Großprojekt am Campus der

TU Graz in der Inffeldgasse wurde am Montag mit dem Spatenstich

gefeiert. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) errichtet im

Auftrag der TU Graz das "Data House" und das "SAL Building". In das

Zentrum für Datenwissenschaften und den Headquarter der Silicon

Austria Labs (SAL) werden bis zum Jahr 2023 insgesamt rund 55

Millionen Euro investiert.

Industrie und Wissenschaft

Die beiden Gebäude sind den neuen Methoden der Datenverarbeitung

und der Mikroelektronik-Forschung gewidmet und sollen "ein enges

Miteinander von Industrie und Wissenschaft" ermöglichen, wie

TU-Rektor Harald Kainz im Vorfeld der Grundsteinlegung am Montag

erklärte.

Die Neubauten entstehen auf einem rund 8.800 Quadratmeter großen Grundstück in der Sandgasse in unmittelbarer Nähe zu den

bisherigen TU-Institutsgebäuden. Ihre Nutzfläche wird insgesamt rund

20.000 Quadratmeter betragen. Der Entwurf stammt vom Architekturbüro everySIZE arquitectura limitada aus dem portugiesischen Lissabon, berichtete BIG-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss.

Methoden der Datenverarbeitung

Im "Data House" werden künftig Forschende der TU gemeinsam mit

neu gegründeten sowie etablierten Unternehmen an u.a. neuen Methoden der Datenverarbeitung arbeiten. Es wird die neue Heimat für das Institute of Interactive Systems and Data Science (ISDS) der TU Graz und das Grazer Know-Center, wie deren Leiterin Stefanie Lindstaedt ausführte. Rund 4.400 Quadratmeter und somit mehr als die Hälfte der vorhandenen Fläche soll universitär genutzt werden und das Know-how in den Bereichen Big Data, Künstliche Intelligenz und Interaktive Systeme vorantreiben.

Errichtet wird der Neubau auch mit finanzieller Unterstützung des

Landes Steiermark und des Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung, wie Christoph Ludwig, Geschäftsführer der Steirischen

Wirtschaftsförderung SFG hervorhob. Laut Plan sollen sich künftig

mehr als 500 Personen um Innovationen im Digitalisierungsbereich

kümmern. Im Gebäude wird auch der Science Park Graz mit etlichen

Start-ups untergebracht. "Die Wege zu den Unternehmen werden dann

nur noch wenige Meter betragen", freute sich Lindstaedt.

Neue Räume und Labore

Das "Data House" wird in direkter Nachbarschaft zum Headquarter

des SAL entstehen. Forschung im Bereich der elektronikbasierten

Systeme (EBS) steht im Fokus. Mit dem "SAL Building" bekommen die

SAL am Campus Inffeldgasse ihr eigenes Hauptsitzgebäude. Neben den

weiteren Standorten in Villach und Linz wird am Grazer Standort

verstärkt an Leistungselektronik, Systemintegration und

elektromagnetischer Kompatibilität, Machine Learning und Embedded

Artificial Intelligence gearbeitet, wie Geschäftsführer Gerald

Murauer schilderte. "In den neuen Räumlichkeiten und Laboren können

wir mit unseren Industrie- und Universitätspartnern noch besser an

innovativen Lösungen forschen", zeigte er sich überzeugt. Mehr als

100 Mitarbeiter sollen bereits 2023 das Haus beziehen, insgesamt

werde das Gebäude auf mehr als 200 Mitarbeiter ausgelegt, wie

Murauer darlegte.

(APA)