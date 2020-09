Staatsoper: Liebestrank mit Corona-Spuren

(c) Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

Zu Umbesetzungen aufgrund einer Corona-Erkrankung und der Isolierung von Kontaktpersonen kam es bei der Staatsopern-Aufführung von „L'elisir d'amore“.

Ein Direktor vor dem Vorhang – das verheißt gerade in Corona-Zeiten nichts Gutes. Erstmalig musste Bogdan Roščić Umbesetzungen wegen der Präventionsmaßnahmen gegen Covid-19 verkünden: Die Repertoireaufführung von „L'elisir d´amore“ am Montag Abend hätte die Debüts von Dirigent Giacomo Sagripanti und Tenor Liparit Avetisyan bringen sollen. Da beide zu den Kontaktpersonen einer an Covid-19 erkrankten Person aus dem Opernstudio der Staatsoper zählen – ob sie selbst infiziert sind, fällt unter Datenschutz –, musste höchst spontan Ersatz gesucht werden.