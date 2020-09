Erst Messi, dann die Welt und als Zugabe noch der Mond

Milliardär Sylvan Adams unternimmt alles, um Werbung für Israel zu machen. Er kaufte ein Radteam, fährt bei der Tour mit, engagierte Topstar Chris Froome – und plant Großes für Tel Aviv. Es soll das „Amsterdam des Ostens" werden.

Villard-de-Lans. Was kostet die Welt? Und Sylvan Adams denkt auch wirklich gern groß. Er lotste Lionel Messi zu einem Testspiel nach Tel Aviv. Weil er es wollte, flog Diego Madonna für einen Auftritt beim Eurovision Song Contest ein. Dabei kann die „Hand Gottes“ alles, nur nicht singen. Und. irgendwann will der Milliardär auch das erste israelische Raumschiff auf dem Mond landen lassen. Bis das jedoch gelingt, versucht sich Adams, 51, im Sport. Und auch diese Welt will er erobern.



Zum Einstieg gönnt sich der Milliardär ein eigenes Rad-Team. „Israel Start-Up Nation“ nimmt gerade erstmals an der Tour de France teil. Die erste Frankreich-Rundfahrt dient allerdings bloß als „einfahren“. Schließlich hat Adams den viermaligen Tour-Sieger Chris Froome verpflichtet, er verlässt mit Saisonende Ineos und heuert bei ihm an.