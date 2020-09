Der Stresstest des Dominic Thiem

Nach einem körperlich wie mental herausfordernden Monat ist der US-Open-Champion zurück in Österreich. Die Regeneration steht nun im Vordergrund, viel Zeit bleibt allerdings nicht.

Es war die eigenwilligste Dienstreise in der Karriere des Dominic Thiem. 31 Tage hat der Niederösterreicher in der Bubble von New York verbracht, am Dienstag wurde der frisch gebackene US-Open-Champion bei einem Medientermin in Wien ein letztes Mal mit Fragen überhäuft, bevor er für einige Tage zur Ruhe kommt. Thiem blickte im Gespräch zurück – und nach vorn.