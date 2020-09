Drei neue Corona-Infektionen bei Wiener UN-Organisationen

Die Zahl der Corona-positiv getesteten Mitarbeiter am Vienna International Center ist somit auf insgesamt 38 gestiegen.

Drei Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gibt es bei den Wiener UN-Organisationen am Vienna International Center (VIC). Zwei betreffen das Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, einer die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA). Kontaktpersonen der Betroffenen wurden informiert, teilte das VIC mit.

Damit ist die Anzahl der positiv getesteten Mitarbeiter am VIC auf insgesamt 38 gestiegen. 32 gelten als wieder genesen. Sechs weitere Corona-Fälle - darunter ein aktueller - betreffen Personen, die für das VIC außerhalb von Wien tätig sind. Ein am Montag gemeldeter Fall, der zunächst der in Wien ansässigen Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) zugeschrieben wurde, habe die IAEA betroffen, stellte das VIC klar.

(APA)