Coronavirus: Deutschland will Wien zum Risikogebiet erklären

Kurz nach der Schweiz will nun auch Deutschland Wien auf die Risikoliste setzen.

Nach der Schweiz zieht nun auch Deutschland nach: Es will Wien noch am Mittwochnachmittag zum Risikogebiet erklären. Grund sind die in den vergangenen Tagen gestiegenen Coronavirus-Fälle, berichtet der „Standard“. Deutsche Regierungskreisen hätten dies bestätigt. "Seit dem 5. September liegen deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner vor, daher sehen wir uns zum Handeln gezwungen", hieß es.

In Deutschland erfolgt eine Einstufung als Risikogebiet „nach gemeinsamer Analyse“ durch das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeinsam mit dem deutschen Gesundheitsministerium, dem Außenministerium sowie dem Innenministerium. Dabei ausschlaggebend ist, ob es in den letzten sieben Tagen in dem Gebiet mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab. Zudem werden die jeweils getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens (Hygienebestimmungen, Kontaktnachverfolgung etc.) beleuchtet, die Art des Ausbruchs (lokal begrenzt oder flächendeckend), die Testkapazitäten sowie durchgeführte Tests pro Einwohner, heißt es auf der Website des RKI.

In Wien weist das Gesundheitsministerium derzeit 619 Fälle pro 100.000 Einwohner aus. Die Bundeshauptstadt führt nun schon seit mehreren Wochen die Bilanz der Neuinfektionen in Österreich an. Am Dienstag waren es 400 Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden. Bei der Stadt Wien hatte man die hohen Zahlen auch auf die im österreichischen Vergleich höhere Testanzahl zurückgeführt. Allerdings gerieten die Stadtregierung und die Gesundheitsbehörden auch zunehmend unter Kritik.

Zuletzt hatte die Schweiz die Bundeshauptstadt am vergangenen Freitag auf die Risikoliste gesetzt. Seit Montag gilt für Reiserückkehrer aus Wien die Quarantänepflicht.

