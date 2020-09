Schallenberg: "Die Türkei ist kein Partner Europas"

Österreichs Außenminister, Alexander Schallenberg, bekundet mit Besuchen in Griechenland und Zypern seine Solidarität im Gasstreit im Mittelmeer. Für die Türkei hat er eine harte Botschaft parat.

Österreichs Regierungskontakte mit Griechenland sind derzeit besonders eng. Nur einen Tag nach Innenminister Karl Nehammer fliegt Außenminister Alexander Schallenberg nach Athen. Nehammer überbrachte am Mittwoch mit einem Antonow-124-Transportflugzeug Hilfsgüter für insgesamt 2000 Migranten. Eine Solidaritätsgeste nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos. Das Paket besteht aus 400 Familienzelten für je fünf Personen mit Heizungen, aus 2700 aufblasbaren Matratzen, aus 7400 Decken und 2000 Hygienepaketen.

Schon im April hatte Österreich 180 Container nach Griechenland geschickt. Ob und wie sie in Verwendung sind, ist unklar.

„Türkische Bohrungen sind illegal"

Schallenberg hat am Donnerstag beim Treffen mit seinem griechischen Amtskollegen, Nikos Dendias, einen anderen Schwerpunkt: Den Gasstreit im Mittelmeer, wo türkische Forschungsschiffe in Gebieten bohren, die Griechenland und Zypern beanspruchen.

„Eines ist klar: Die türkischen Bohrungen sind illegal und verstoßen gegen das Völkerrecht. Die Türkei ist dringend aufgefordert, die ständigen unhaltbaren Provokationen im Mittelmeer zu unterlassen“, richtete Schallenberg der „Presse“ vorab aus.

Solidarität will er dabei auch mit Zypern zeigen. Er wird noch am Donnerstagabend auf die Mittelmeerinsel weiterreisen, um mit dem zypriotischen Außenminister, Nikos Christodoulis, zusammenzutreffen. Er fordert dabei den Zusammenhalt der EU. „Nur, wenn wir als EU mit einer geeinten Stimme und einer klaren Sprache auftreten, werden wir in Ankara auch gehört“, sagte er. Diesbezüglich hatte sich Schallenberg am Dienstag bei einem Treffen der C5, der Kooperationsplattform fünf zentraleuropäischer Länder, mit seinen Amtskollegen aus Tschechien, der Slowakei und Slowenien ausgetauscht; der ungarische Außenminister war kurzfristig verhindert.

Für Abbruch der Beitrittsverhandlungen

An die Adresse der Türkei hatte Schallenberg noch vor seinem Abflug nach Athen indes eine harte Botschaft parat: „Wir sind gegenüber der Türkei an einem Wendepunkt angelangt. Wir müssen uns als Europäische Union dringend überlegen, wie wir langfristig mit der Türkei umgehen. Klar ist aber jedenfalls, dass sie kein Partner Europas ist“, erklärte er gegenüber der „Presse". Österreich erhebe weiterhin die Forderung, die auf Eis gelegten Beitrittsverhandlungen auch formell abzubrechen.