Warum die Corona-Ampel gescheitert ist

Die Farbe Grün hat von Anfang an das falsche Signal gesetzt.

Grün als untaugliche Farbe und eine Eskalationsleiter, die bereits nach der dritten Schaltung ihre vorletzte Stufe erreichte – die Ampel hat ausgeleuchtet und ist in der Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie kein relevanter Faktor mehr.

Was seit Tagen offensichtlich ist, wurde am Dienstagabend von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) selbst implizit bestätigt. Die Corona-Ampel hat ausgedient. Denn betonte Anschober bisher stets, sich den Empfehlungen der Kommission „verpflichtet“ zu fühlen und diese zur Gänze umsetzen zu wollen, machte er in der ZIB 2 eine 180-Grad-Wendung.