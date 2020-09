Offizielles Corona-Risikogebiet: Berlin warnt vor Wien

In Österreich steigen die Corona-Zahlen deutlich - vor allem in Wien.

Angesichts der hohen Anzahl an Neuinfektionen erklärt Deutschland Wien am Mittwochabend offiziell als Corona-Risikogebiet.

Wegen der steigenden Anzahl an Neuinfektionen gilt Wien in Deutschland jetzt offiziell als Corona-Risikogebiet. Als solche Gebiete definiert Deutschland aktuell Regionen in Frankreich, Spanien, Belgien, Kroatien, Bulgarien, Rumänien, Tschechien und der Schweiz. Einreisende aus Risikogebieten müssen sich in Deutschland verpflichtend auf das Coronavirus testen lassen, sofern sie kein negatives Testergebnis vorweisen können, das höchstens 48 Stunden alt ist. Solange kein negatives Ergebnis vorliegt, müssen sie sich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.