In Wien wird erstmals ein Schnelltest an Studenten getestet. Ein System, das Freiheit bringen könnte.

Seit Pandemie ist, weiß man, der Tag wird für (so gut wie) jeden kommen. Der, an dem man vor einem (in dem Fall) Mann steht, in einem dieser weiß-hellblauen Overalls samt Kapuze mit chinesischen Schriftzeichen, dazu FFP-Maske und Schutzbrille. „Angst?“, fragt er. „Noch nicht.“ Dann die Anweisung: Maske abnehmen, Mund auf, Zunge raus, Kopf nach hinten.