Salzburg trifft im CL-Play-off auf Maccabi Tel Aviv

Fußball-Meister Salzburg trifft im Play-off um den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase auf den regierenden israelischen Meister Maccabi Tel Aviv. Der Club setzte sich am Mittwoch in der 3. Qualifikationsrunde mit 1:0 gegen Dinamo Brest aus Weißrussland durch. Dan Biton verwertete einen Elfmeter (50.). Spieltermine sind der 22. und 30. September. Salzburg bestreitet das Hinspiel auswärts.

(APA)