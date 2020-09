Gleich zu Beginn des heutigen U-Ausschusses übte ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl neuerlich Kritik am Verlauf desselben: „Der Ausschuss verkommt immer mehr zu einer Bühne für tagespolitische Themen", bezog er sich auf - zumeist nicht als zulässig gewertete - Fragen an den Vorstandsvorsitzenden des Mineralölkonzerns OMV, Rainer Seele, zur Unternehmensstrategie. Seele sei „fünf Stunden lang festgehalten worden", erinnerte Gerstl an den Vortag.