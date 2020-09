Private Treffen im Innenbereich ab Montag auf zehn Personen beschränkt

Die Regierung präsientiert neue Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus: Im Privaten werden Indoor-Treffen künftig beschränkt. Wohnungen sind davon nicht umfasst. Mit Livestream.

Die Bundesregierung lud am Donnerstag kurzfristig zur Pressekonferenz: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wollten - einmal mehr - „Aktuelles zum Coronavirus“ bekanntgeben.

Die Nachricht diesmal: Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, dürfen künftig nur noch zehn Personen privat in einem Innenraum zusammenkommen. Die neue Maßnahme soll ab Montag, 0 Uhr gelten. Privatwohnungen sind nicht betroffen. „Soziale Kontakte müssen reduziert werden“, so der Kanzler. Sämtliche Feiern seien im Privaten mit zehn Personen beschränkt. Professionelle Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich sind weiterhin möglich - unter den auch aktuell geltenden Bestimmungen. Ausgenommen von der Begrenzung sind Begräbnisse.

In der Gastronomie dürfen künftig nur noch zehn Personen an einem Tisch sitzen. Konsumiert werden darf nur noch am Tisch. In der Gastronomie muss künftig überall ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wenn man nicht am Platz sitzt.

„Einschränkungen, die wehtun“

Notwendig machen würde das, so Kurz, ein exponentieller Anstieg der Neuinfektionen sowie der Hospitalisierungen. Man müsse jetzt reagieren, um einen zweiten Lockdown mit allen seinen Implikationen zu verhindern. Die steigenden Zahlen hätten nun schon zu Reisewarnungen geführt - was wiederum viele Branchen negativ beeinträchtigen würde.

„Wir wissen, dass Ansteckungen indoor stattfinden“ - und vor allem bei privaten Feiern. Geburtstagsfeiern, Ausgehen in einer Gruppe, gemeinsames Public Viewing von Fußballspielen: Genau da, wo sich Leute besonders sicher fühlen würden, gebe es aktuell viele Infektionen: „Das sind Einschränkungen, die wehtun“, so Kurz. Besonders Bars, Clubs, wo in geschlossener Gesellschaft über die Sperrstunde hinaus gefeiert worden sei, der „Après-Soccer“-Bereich sowie Märkte seien aktuell Hotspots für Ansteckungen, erklärte Gesundheitsminister Anschober. In den neuen Maßnahmen sieht er eine „punktgenaue Antwort“ auf die Problembereiche. Dazu gehöre auch eine allgemeine Sperrstunde um 1 Uhr.

Polizei soll „intensiv überprüfen“

Wie die Kontrolle dieser Maßnahmen aussehen soll? Innenminister Nehammer- der davor erklärte, seine Rolle „als Mahner“ sei „keine sympathische“ - kündigte an, dass die Polizei „in einigen Bereichen“ ihre Kontrollen intensivieren werde. In Schwerpunktaktionen in allen Bundesländern sollen die Sperrstundenregelung in Nachtclubs intensiv überprüft werden. „Die Polizei ist der Partner der Bevölkerung auf diesem Weg.“ Die Bundesländer könnten die Verordnungen noch verschärfen. Die Polizisten sollten die Verordnungen exakt überprüfen, so Nehammer.

Die Regelung mit dem Zehn-Personen-Verbot trifft nicht auf private Wohnungen zu. Kurz bestätigte, es sei verfassungsrechtlich nicht möglich, ein solches Verbot auszusprechen. Er gehe aber davon aus, dass der Großteil der Wohnungen der Österreicher nicht groß genug seien, um Zusammenkünfte von über zehn Personen abzuhalten; vielmehr sind mit der Regelung unter anderem Vereinslokale und geschlossene Veranstaltungen gemeint.

Die Pressekonferenz läuft noch. Mehr dazu in Kürze.





Schon zuvor bekanntgegeben hatte das Gesundheitsministerium die neuen Fallzahlen. Demnach wurden im 24-Stunden-Vergleich 876 am Donnerstag neue Coronafälle gemeldet. Damit steigt die Zahl der bisher bestätigten Fälle auf insgesamt 35.994. Derzeit gibt es 7051 aktive Fälle.

Die Zahl der Spitalspatienten ist auf 319 gestiegen. 55 von ihnen befinden sich derzeit auf einer Intensivstation. In Zusammenhang mit Covid-19 sind bisher 739 Menschen verstorben.





(APA/Red.)