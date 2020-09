Der nächste Vienna City Marathon findet erst am 12. September 2021 statt.

Dies teilten die Veranstalter von Österreichs größtem Lauf-Event am Donnerstagvormittag mit. Der ursprüngliche Termin für die 38. Auflage des Wien-Marathons wäre am 18. April 2021 gewesen, aufgrund der Corona-Pandemie entschloss man sich zur Verlegung in den Spätsommer des nächsten Jahres.

(APA)