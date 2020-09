ORF: Einsparungen und das "Wir-Gefühl in der Medienbranche"

Am Küniglberg wurden die ORF-Finanzen und mehr digitale Möglichkeiten diskutiert. Es gibt diverse Befürchtungen.

Im großen Sitzungssaal des ORF haben zu wenige Babyelefanten Platz, um genügend Abstand zwischen den 35 Stiftungsräten freizuhalten. Deshalb tagte das oberste Aufsichtsgremium des ORF diesmal im Studio eins. Ein Foto wollte Unternehmenssprecher Martin Biedermann zwar nicht teilen, aber er zeigte her, wie das aussieht: Weit auseinander aufgestellte Schreibtische, wie man sie vom Medizin-Aufnahmetest kennt - nur nicht in einer Turnhalle, sondern auf der Tanzfläche, um die herum bereits die Dekoration für „Dancing Stars“ aufgebaut ist, das kommende Woche wieder losgeht...



Was waren also die Themen, die am Fuße der Showtreppe diskutiert wurden? Bei den ORF-Finanzen klafft für das kommende Jahr noch ein Loch von 15 Millionen Euro. Insgesamt müssen 75 Millionen Euro eingespart werden, bei 60 Millionen weiß ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz auch schon, wo. Der Rest sei die schwerere Übung, sagte er nach der Stizung vor Journalisten, meinte aber auch: „Ich bin zuversichtlich, dass wir ein ausgeglichenes Budget vorlegen werden."