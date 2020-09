Kampf dem Müllberg: Enzyme können Windeln recyceln

ullstein bild via Getty Images

In der EU werden jährlich 20 Milliarden Einwegwindeln produziert.

Forscher in Graz und Tulln entwickeln Verfahren, um die Bestandteile von Windeln umweltfreundlich wiederzuverwenden.

Während in Österreich laut über neue Pfand- und Recyclingsysteme von Plastikflaschen und Verpackungen diskutiert wird, vermeldete am Donnerstag das Grazer Austrian Centre of Industrial Biotechnology (Acib) ohne Tamtam, dass es ein umweltfreundliches Verfahren entwickelt hat, um Wegwerfwindeln zu recyceln.

In der EU werden jährlich 20 Milliarden Einwegwindeln produziert. Die Produkte sind von kurzer Nutzungszeit: Ein Baby oder Kleinkind bekommt alle paar Stunden eine frische Windel. Die Mischung aus Materialien wie Polyethylen und Polypropylen sowie Zellulosefasern und dem saugstarken körnigen Verbundstoff Natriumpolyacrylat landet im Müll und wird im Weiteren verbrannt oder deponiert.

Ressourcen aus Windeln

Ein Team um Sara Vecchiato vom Institut für Umweltbiotechnologie, Boku, und Matthias Slatner vom Acib-Standort in Tulln möchte diesen Windel-Müllberg verkleinern. Es forscht an modernen Recyclingprozessen, die die Kraft von Enzymen nutzen. Das Projekt wurde nun zum niederösterreichischen „Riz up Genius Ideen- und Gründerpreis 2020“ nominiert. Das Ziel ist, möglichst viele wertvolle, wiederverwendbare Ressourcen aus den Windeln herauszuholen.

Bei dem biotechnologischen Ansatz arbeiten Enzyme als Biokatalysatoren, die die Inhaltsstoffe der Windeln in Einzelteile zerlegen. „Die Enzyme, etwa Cellulasen, können die Windelfasern trennen und recyceln, woraufhin Zellulosefasern zum Grundstoff Glukose abgebaut und als Nährstoffquelle fermentativ genutzt werden können“, sagt Vecchiato. Diese Grundbaustoffe können in die Herstellung von Bioethanol einfließen sowie von Kunststoffen, die bisher auf Basis von Erdöl hergestellt werden.

Keine CO₂-Emissionen

Der Prozess läuft bei Raumtemperatur ab, produziert – im Gegensatz zur Müllverbrennung – kein CO₂ und benötigt keine gefährlichen Chemikalien. Die Versuche im Labormaßstab brachten so vielversprechende Ergebnisse, dass die Acib- und Boku-Forscher hoffen, in drei Jahren die Forschungs- und Entwicklungsarbeit so weit zu haben, dass Industriepartner das Verfahren umsetzen können. (APA/vers)



