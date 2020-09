Artenerhalt, Regionalität, Vielfalt: Slow-Food-Produzenten und -Gastronomen versuchen, in Österreich gemeinsam Gehör zu finden.

Fritz und Birgit Salomon stehen zwischen den Reben in ihrem Weingarten in Kirchberg am Wagram und naschen von den Früchten ihres Roten Veltliners. Die kleinen Trauben hängen dicht gedrängt an den Stöcken. Gerade diese Dichte macht sie zu einer schwierigen Sorte.