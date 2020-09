Alarmstufe Rot – auch in der Klimakrise 

Beim Austrian World Summit, der heuer ohne die Anwesenheit von Gastgeber Arnold Schwarzenegger auskommen muss, zeigt sich sogar Bundeskanzler Kurz als motivierter Klimaschützer.

Die Erde brennt – zumindest auf der Leinwand, die sich auf der Bühne des Austrian World Summit in Wien findet. Ein großer Erdball und lodernde Flammen suggerieren: Die Lage ist ernst. Einen Tag lang sprechen Entscheidungsträger, Unternehmer und Aktivisten bei der Klimakonferenz unter dem Motto „Be Part of the Solution“ darüber, wie man den Klimawandel bändigen kann – selbstverständlich unter strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen: Eine Lautsprecherstimme erinnert anfangs an die Maskenpflicht, damit im Kampf gegen die Klimakrise die andere Krise, Covid-19, nicht vergessen wird. Zusätzlich dienen Händedesinfektion und eine fixe Platzzuweisung als Präventionsmaßnahmen. Kleine Bäumchen zwischen den Stühlen erinnern nicht nur an die Bedeutung der Wälder, sondern bringen auch den notwendigen Sicherheitsabstand zwischen die Teilnehmer.