Von Dauerbrennern und Debütanten

(c) imago images/Jan Huebner (Kevin Voigt via www.imago-images)

Von Christoph Baumgartner (r.) werden in Hoffenheim weiter Tore und Assists erwartet.

16 der 18 Klubs setzen in der heute beginnenden Saison auf die Dienste österreichischer Legionäre. Wer in den Fokus rücken könnte, wer die größte Erfahrung mitbringt.

Wien. 32 österreichische Legionäre stehen zum Saisonstart in der deutschen Bundesliga unter Vertrag. Nur Borussia Dortmund und Hertha BSC kommen ohne rot-weiß-rote Beteiligung aus, dafür stehen mit Adi Hütter (Frankfurt) und Oliver Glasner (Wolfsburg) zwei heimische Trainer in der Coaching-Zone. Eine Bestandsaufnahme vor dem Geisterspiel-Saisonauftakt zwischen Bayern und Schalke am Freitag (20.30 Uhr, ZDF, Dazn).