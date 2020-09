Aldi macht Mode: Postironischer Chic oder doch primär entbehrlich?

In Berlin präsentierte Aldi Nord eine Modekollektion im trashig-kultigen Look, die ihren Ursprung auch am Laufsteg postironischer Avantgardelabels in Paris haben könnte. Erhältlich ist sie aber nicht um teures, sondern nur um gar kein Geld.

Die - aus österreichischer Sicht - einst bahnbrechende Erkenntnis, dass es den Lebensmitteldiskonter Hofer auch in Deutschland gibt, er dort aber Aldi heißt, ist heute gar nicht mehr so bahnbrechend: Die Aldi-Hofer-Parallelexistenz mit ungeklärtem Verwandtschaftsgrad hat sich herumgesprochen.