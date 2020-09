Corona: Dänemark setzt ganz Österreich auf "rote Liste"

Dänische Fahnen in Kopenhagen.

Reisewarnung für ganzes Bundesgebiet. Rückkehrer aus Österreich müssen sich Covid-Test unterziehen.

Dänemark hat am Donnerstagnachmittag eine Corona-Reisewarnung für ganz Österreich erlassen und rät von allen nicht unbedingt notwendigen Reisen dorthin ab.

Das staatliche "Serum Institut" SSI setzte Österreich am Donnerstag auf die Liste jener Länder, welche die dänischen Risikokriterien nicht erfüllen. Reisende, die von wo auch immer in Österreich nach Dänemark zurückkommen, müssen sich einem Covid-Test unterziehen.

Bereits am Vortag hatte das dänische Außenministerium avisiert, dass Österreich, ebenso wie die Niederlande und Portugal, die in Dänemark geltende "Schmerzgrenze" von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der Woche überschritten habe. Wien steht übrigens seit vergangener Woche auf der "roten Liste" des SSI, ähnliche Reisewarnungen für Wien haben bisher auch Deutschland, die Schweiz und Belgien erlassen.

(APA)