Die letzte Chance des Peter Sagan

Der streitbare Slowake ist nicht mehr der schnellste Mann im Feld, bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt könnte eine Ära zu Ende gehen. Es sei denn, Sagan bläst am Freitag noch einmal zur Aufholjagd.

Méribel. Sam Bennett nahm es mit Humor. Der Ire, nach 18 von 21 Etappen Träger des Grünen Trikots der Tour de France, war von den Fans mit „Sagan“-Rufen angefeuert worden. Eine verständliche Verwechslung, denn schließlich ist Peter Sagan, 30, jener Mann, der in den vergangenen acht Jahren sieben Mal mit dem Grünen Trikot des besten Sprinters durch Frankreich geradelt ist. Grün wurde zum Markenzeichen des Slowaken, genauso wie seine Sprüche und die Showeinlagen. Nur einmal war diese Serie kurzzeitig unterbrochen, 2017 wurde er disqualifiziert, nachdem er seinen Rivalen Mark Cavendish abgeräumt hatte.

Sagan galt stets als der vielseitigste Radprofi, der um die Sprintwertung kämpft. Auf hügeligen Etappen gehört der dreifache Weltmeister zu den Siegerfavoriten, im Flachen fährt er regelmäßig Spitzenresultate ein. Dazu kommt, dass ob des schwierigen Profils dieser 107. Tour viele Sprinter erst gar nicht angetreten sind.

Doch die Machtverhältnisse änderten sich. Sagan hatte das Grüne Trikot heuer zwar an fünf Tagen übergestreift, ab der zehnten Etappe musste er es aber an Sam Bennett abgeben – und damit ausgerechnet an den Ex-Teamkollegen, der immer in seinem Schatten gestanden war. Nun aber ist der 29-jährige Quick-Step-Profi im Massensprint schneller, Sagan fehlt die Spritzigkeit. 43 Punkte wurden dem Slowaken zudem abgezogen, weil er sich auf der elften Etappe gegen Wout van Aert Platz durch einen Bodycheck verpasst hatte. „Man hat das schon in den letzten Jahren gesehen, das ist der Zahn der Zeit, er ist nicht mehr so explosiv“, sagt sein Teamchef Ralph Denk. Dabei muss Sagan liefern, um sein stattliches Gehalt beim deutschen Bora-Team (fünf Millionen Euro pro Jahr) zu rechtfertigen.

Zurück zur Tour: Weil Bennet im direkten Duell bisher schlichtweg schneller war, hat Sagan auch kaum Chancen, ihn beim Zieleinlauf am Sonntag in Paris noch abzufangen. Er muss am Freitag zuschlagen. Die flache 19. Etappe von Bourg-en-Bresse nach Champagnole (166,5 km, 13.25 Uhr, live, Eurosport) ist seine letzte Chance. Er muss auf Etappensieg fahren und den Zwischensprint in der zweiten Rennhälfte mitnehmen.

Eine Mammutaufgabe. „Es ist noch alles möglich, aber ich werde die Hilfe meines gesamten Teams brauchen“, meinte Sagan. Unlängst erklärte er, der Rekord, zum achten Mal das Grüne Trikot zu holen, sei ihm nicht wichtig. Geglaubt hat dem Publikumsliebling das allerdings niemand. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.09.2020)