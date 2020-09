Verkehrs-Vorreiter: Was die Deutschen besser machen

(c) imago images / Lars Berg (via www.imago-images.de)

Bremen gilt als Vorreiter-Stadt in Sachen Verkehr und wurde dafür in Wien prämiert. Was machen die Norddeutschen besser?

Wien. An umweltfreundlicherer Mobilität führt kein Weg vorbei, will man CO2-Emissionen senken, Luft- und Lebensqualität zumindest erhalten und das Problem, dass sich in Städten immer mehr Menschen knapperen Raum teilen, lösen. Das ist so weit Konsens, die Umsetzung aber ist ein anderes Thema. Eine der Städte, in der hier vieles gelingt, die als eine der Vorreiter-Städte Europas gilt, ist Bremen.