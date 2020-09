Widerstand gegen Chinas Würgegriff

(c) REUTERS (POOL)

Keith Krach bei seiner Ankunft in Taipeh.

Immer mehr ausländische Offizielle kommen zu Besuch nach Taipeh. Peking ist erzürnt und lässt die Volksbefreiungsarmee in der Nähe der Insel verstärkt üben.

Taipeh/Wien. Die Bestrebungen des KP-Regimes in Peking, Taiwan von der Außenwelt weitgehend zu isolieren und so gefügig für die Annexionswünsche der Volksrepublik zu machen, erlebten zuletzt eine Reihe von Rückschlägen: US-Gesundheitsminister Alex Azar besuchte Taiwan im August; nach ihm reiste der tschechische Senatspräsident, Miloš Vystrčil, zusammen mit Prags Bürgermeister, Zdeněk Hřib, und einer 90-köpfigen Delegation nach Taipeh; Nubuo Kishi, der Bruder des neuen japanischen Premiers, Yoshihide Suga, war vor seinem Amtsantritt als Verteidigungsminister ebenfalls zu Besuch auf der Insel; und seit Donnerstag weilt Keith Krach, Staatssekretär im US-Außenamt, in Taipeh.