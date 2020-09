Aufruf an Militär zum Frontenwechsel

Die Armee solle nicht länger Kriminellen helfen, sagt Venezuelas Oppositionschef Guaidó nach einem Bericht über Menschenrechtsverbrechen der Regierung.

Caracas. Nach den Vorwürfen bezüglich Menschenrechtsverletzungen gegen die Regierung Venezuelas in einem Bericht der UNO hat Oppositionsführer Juan Guaidó die Streitkräfte aufgerufen, überzulaufen. „Das Militär unterstützt einen Kriminellen. Es muss nun entscheiden, auf welcher Seite es stehen will“, sagte Guaidó am Mittwoch (Ortszeit). In einer Rede appellierte der selbst ernannte 37-jährige Interimspräsident: „Seid keine Komplizen.“

Eine Kommission der UNO hatte Venezuelas linkspopulistischen Staatschef, Nicolás Maduro, und mehrere Minister persönlich für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich gemacht. Demnach sollen Maduro (57), der seit 2013 regiert, und die Minister seit spätestens 2014 etwa willkürliche Tötungen und systematische Folter geplant und ausgeführt haben. Die Regierung in Caracas wies die Anschuldigungen zurück.

Millionen wanderten aus

Venezuela steckt seit Jahren in einer schweren Krise und ist wirtschaftlich verwüstet. Immer wieder herrschen bürgerkriegsähnliche Zustände, Sicherheitskräfte sowie Parteimilizen gehen brutal gegen Oppositionelle vor. Mehrere Millionen Venezolaner sind in den vergangenen Jahren ins Ausland ausgewichen, meist in andere Staaten Lateinamerikas, aber auch etwa auf niederländische Karibikinseln, in die USA und nach Spanien.

Guaidó hatte sich 2019 unter Berufung auf die Verfassung zum Interimspräsidenten erklärt und war von vielen Ländern, darunter Österreich, als Staatschef anerkannt worden. Allerdings gelang es ihm nie, sich in Venezuela durchzusetzen. Maduro wird vom mächtigen Militär gestützt. (APA/DPA)

