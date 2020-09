Trumps „Operation Warp Speed“

(c) imago images/UPI Photo (KEVIN DIETSCH via www.imago-imag)

Präsident Trump will unbedingt noch vor der Wahl einen Corona-Impfstoff präsentieren. Seinem Topvirologen, der nicht so optimistisch ist, fährt er öffentlich in die Parade.

New York. Es war wohl kein allzu freundliches Gespräch. Unmittelbar nachdem Robert Redfield, Topvirologe und Chef des Zentrums zur Seuchenkontrolle (CDC), dem Senat Rede und Antwort gestanden hatte, rief ihn der US-Präsident an. „Er hat einen Fehler gemacht“, sollte Donald Trump wenig später bei einer Pressekonferenz sagen. Redfield, so Trump, habe womöglich die Frage von Ausschussmitgliedern falsch verstanden.