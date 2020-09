Eingang zur Viennacontemporary.. Platz zum Abstand halten ist dort in der Regel wohl genug

Nächste Woche starten die Kunstmessen, Theater, Oper spielen weiter. Die Angst nimmt zu. Nicht die Ideen.

Der Schmäh, der in Wiens Galerienszene läuft, ist so mau wie die Gesamtsituation: „Warum findet gerade die Viennacontemporary heuer statt?“ „Weil die Russen ja den Impfstoff haben.“ Der Besitzer von Wiens Highend-Kunstmesse in St. Marx, Dmitry Aksenov, ist sowieso keine Spaßkanone. Eher ein Kämpfer mit Durchhaltevermögen dieser wirtschaftlich traditionell herausfordernden Messe gegenüber.