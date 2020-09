(c) Marius Hoefinger

Bei Alpenland hat Isabella Stickler gleich zwei Managementfunktionen. Sie hofft, dass Unternehmen aus dem Erfolgsmodell Home Office nicht die falschen Schlüsse ziehen.

Eben sandte sie ein Mail mit Corona-Updates an die Mitarbeiter. So wie regelmäßig seit März: ruhig, klar und schnell. Wenn Isabella Stickler ein Ziel hat, geht sie es direkt an. Davon, dass der Weg das Ziel sei, hält sie nichts: „Das Ziel ist das Ziel.“