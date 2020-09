2:3 gegen Gliwice: Hartbergs Europa-Debüt als kurzer Schatten

Hartberg präsentierte sich beim Debüt auf europäischer Ebene zwar tapfer, am Ende fehlte das Glück bei der 2:3-Niederlage gegen Piast Gliwice.

Wien/Gliwice. Der Europacup-Erfahrenste bei den Hartbergern war Trainer Markus Schopp, der mit dem SK Sturm zu Beginn des Jahrtausends für Sternstunden in der Champions League gesorgt hatte. Statt den damaligen Gegnern wie Manchester United oder Fenerbahçe Istanbul ging es für seine Mannschaft zum aktuell Vorletzten der polnischen Liga, Piast Gliwice.

Dem Hartberger Team fehlte es vor dem Duell vor allem an Erfahrung auf internationaler Bühne, erst 2017 war man in die zweite Liga aufgestiegen, 2018 direkt in die Bundesliga. In der abgelaufenen Meisterschaft hatte man sich als Nummer Eins in der Steiermark etabliert, den SK Sturm in der Meistergruppe deklassiert und im Play-off für Europa auch noch die Wiener Austria besiegt. Dennoch ging man als klarer Außenseiter in das Duell.

Frühe Führung der Hausherren

Gliwice, im Vorjahr dritter in der Meisterschaft geworden, musste den Abgang seines spanischen Toptorjägers Jorge Félix kompensieren, startete dennoch auf heimischem Boden dominant. Die erste Chance des umtriebigen Parzyszek konnte Torhyter René Swete verhindern (8.), nach zehn Minuten jedoch zappelte der Ball erstmals im Netz der Gäste: Konczkowski setzte sich gegen die verhaltene Verteidigung der Oststeirer mit Schnelligkeit durch, drang in den Strafraum ein und bugsierte das Spielgerät flach unter Swete ins Tor. Bald darauf musste der starke Hartberger Rückhalt erneut sein Können bei einem Schuss von Parzyszek aufbieten (13.).

Trainer Schopp sah eine ansprechende Leistung GEPA pictures

Hartberg benötigte bis zur Mitte der ersten Halbzeit, um ins Spiel zu finden, für offensive Akzente sorgte vor allem Rajko Rep, der teuerste Mann im Kader der Gäste. Zwingende Chancen ergaben sich jedoch nur wenige - bis die Hartberger einen Angriff über die rechte Seite vortrugen und der Abwehrversuch der Hausherren mittig vor dem Strafraum endete. Dort stand Tobias Kainz, der sich ein Herz nahm und den Ball mit einem satten Schuss in der unteren linken Ecke zum historischen ersten Europacuptor der Hartberger versenkte (33.). Mit dem Unentschieden ging es für beide Mannschaften in die Pause.

Gliwice legt vor, Hartberg kommt erneut zurück

Nach dem Seitenwechsel blieben beide Mannschaften konzentriert, Gefahr bestand auf beiden Seiten. Swete parierte einen Schuss von Sokołowski (51.), auf der Gegenseite forderte Hartberg nach einem vermeintlichen Foul an Tadić vergeblich Elfmeter (58.). Die Antwort der Polen blieb nicht aus, in der 61. Minute war es erneut Sokołowski, der sich zu bemerken machte: Nach Problemen der Gäste, den Ball zu klären, zog der 25-Jährige aus von der rechten Strafraumseite ab, sein Schuss passte genau in die linke Ecke, Swete blieb ohne Chance.

Die Mannschaft von Markus Schopp ließ sich durch diesen neuerlichen Rückschlag nicht unterkriegen und steckte auf fremdem Boden nicht auf. Die Belohnung folgte in der 75. Minute, als der eingewechselte Lukas Ried einen Chip in den Strafraum sehenswert annahm und das Leder aus spitzem Winkel hoch in die kurze Ecke versenkte.

Lukas Ried mit feiner Ballbehandlung GEPA pictures

Żyro versetzt Hartberg den Todesstoß

Während die Steirer im Angriff glücklos blieben, stach auch bei Gliwice der Joker. Michał Żyro, in der 71. Minute eingewechselt, setzte sich nach einer Flanke von rechts im Sechzehner der Gäste durch und platzierte seinen Kopfball unhaltbar zum 3:2 im Tor (84.). Am Ende boten die Hartberger ihr gesamtes Können auf, der Abwehrriegel der Heimmannschaft sollte jedoch nicht mehr geknackt werden. Der letzte Versuch von Tobias Kainz landete in den Armen von Torhüter Plach (92.). Die hundertprozentige Chance auf die Entscheidung vergab Żyro alleine vor Swete (94.).

Da das Rückspiel ob der Corona-Regularien der Uefa entfällt, war das europäische Abenteuer der Steirer nur kurz, dafür aber lehrreich. Hartberg muss sich nach dem ersten Auftritt nicht verstecken und kann gestärkt durch die Leistung in das Bundesligaspiel gegen den WAC am Sonntag gehen.