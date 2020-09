Null Kilometer können ziemlich unterhaltsam sein

Drucken



Kommentieren Hauptbild • TVB Terme di Comano

Giudicarie ist die wenig beachtete Gegend nördlich des Gardasees. Zu Unrecht, denn in dieser Ecke des Trentino locken viele Kurven und steinalte Bergdörfer.

Nördlich des Gardasees, in der bislang wenig beachtete Gegend namens Valli Giudicarie, schraubt sich am Lago di Tenno vorbei eine schmale Straße in Richtung Molvenosee. Die unzähligen Kurven begeistern Motorradfahrer und Menschen, die sich daran erfreuen, wenn sie eine halbe Stunde gefahren sind und dabei nur drei Kilometer Luftlinie geschafft haben. Aber der schnelle Weg zum Ziel ist ja auch keine italienische Erfindung, sondern eher eine preußische.