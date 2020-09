TrIIIple-Türme feiern Dachgleiche

Konzipiert wurde das insgesamt 1160 Wohnungen und Micro-Apartments umfassende Waterfront-Projekt vom Architektenteam Henke Schreieck, als Bauträger fungieren ARE Austrian Real Estate und Soravia.

Drei Jahre nach dem Spatenstich für das frei finanzierte Wohnprojekt TrIIIple im 3. Bezirk in Wien fand am Dienstag in Turm 1 die Gleichenfeier statt. Konzipiert wurde das insgesamt 1160 Wohnungen und Micro-Apartments umfassende Waterfront-Projekt vom Architektenteam Henke Schreieck, als Bauträger fungieren ARE Austrian Real Estate und Soravia.

Turm 1 und 2 beherbergen jeweils 245 Wohneinheiten, die zum Großteil schon verkauft sind. Turm 3 wechselte bereits 2017 als Ganzes seinen Besitzer: Der Immobilien-Investor Corestate war an Bord gekommen und brachte sich in die Gestaltung der rund 670 Micro-Apartments ein, die nach ihrer Fertigstellung an Studenten und Young Professionals unter der Marke Linked Living vermietet werden sollen.

Im Sockelbereich, über den die drei Türme verbunden sind, sollen Gewerbebetriebe und ein Kindergarten unterkommen. Die Klimatisierung der Wohneinheiten erfolgt unter anderem mit Wasser aus dem Donaukanal. (red.)