Sony a7s III: Ein Fotoapparat, der primär eine Videokamera ist

Sony hat sich lang Zeit gelassen, erst heuer wurde die neue Sony a7s III vorgestellt. Man hat Bewährtes verbessert, große Revolutionen wie 8K-Aufnahmen gibt es nicht.

Es soll Menschen geben, die mit der Sony a7s auch fotografiert haben. Aber es sind vermutlich wenige und sehr speziell Interessierte, die vor allem die guten Low-light-Eigenschaften der Kamera nützen.

Dafür hat die spiegellose Systemkamera eine leidenschaftliche Fangemeinde unter Videofilmern. Und die mussten lang auf eine neue Version warten. Während Sony seine a7r-Serie schon 2017 auf die dritte Generation erneuerte (aktuell hält man bereits bei der vierten), wurde die dritte Generation der a7s erst heuer im Sommer vorgestellt.

Hat sich das Warten ausgezahlt? Sony bringt jedenfalls einige bemerkenswerte Neuerungen in der neuen S-Serie. Zuallererst die Menüführung, bisher immer eine Schwachstellen der sonst sonst so guten Alpha-Serie. Sie wurde komplett überarbeitet, orientiert sich jetzt an jener von Nikon und ist übersichtlicher und intuitiver. Man kann also auch auf ein Update für die anderen Sony-Modelle hoffen.

Technisch legt Sony mit dem neuen elektronischen Sucher vor. Man ist mit den mittlerweile üblichen fünf Megapixel-Suchern der spiegellosen Kameras schon recht nahe am Bild eines optischen Suchers, die a7s III erhöht noch einmal auf eine Auflösung von neun MP. Der hintere Monitor (1,4 MP) ist frei schwenkbar und reagiert auf Touchbefehle.

Die wohl größte Überraschung der a7s III ist, was sie nicht hat: nämlich keine Möglichkeit, Videos mit einer Auflösung von 8K aufzunehmen. Sony wollte vermutlich nicht ähnliche Hitzeproblemen riskieren, wie sie Canon aktuell mit 8K-Aufnahmen bei der R5 hat. Die Japaner bleiben also bei 4K als höchster Auflösung mit einer Bildrate bis zu 120. In Full-HD schafft die Sony 240 Bilder pro Sekunde.

Kopfhörer- und Mikrofonanschluss sind Standard, einen XLR-Adapter gibt es als Zubehör. Die a7s III bietet Platz für zwei Speicherkarten, entweder SD oder die neuen, schnelleren CF-Express mit einer Schreibgeschwindigkeit von 700 Megabyte pro Sekunde. Über den USB-Anschluss kann die Kamera mit einer externen Powerbank mit Strom versorgt werden, man muss also nicht mehrere Batterien für einen längere Videodreh mitnehmen.

Fotografen wird die Auflösung der a7s III keine Begeisterungsstürme entlocken. Sony bleibt bei den zwölf Megapixeln, die auch schon das Vorgängermodell hatte. Aber bei diesem Modell geht es eben nicht um die Auflösung, sondern um die Lichtempfindlichkeit und das geringe Rauschen. Und vor allem das Rauschen wird durch die niedrige Auflösung begünstigt.

Die Empfindlichkeit des Sensors reicht im normalen Modus von ISO 80 bis 102.400, erweiterbar ist sie nach unten auf ISO 40, nach oben auf 409.600. Aufnahmen mit unserem Vorserien-Testmodell waren bei ISO 6400 rauschfrei, bei ISO 25.600 noch weitgehend rauschfrei. Hilfreich bei Aufnahmen aus der Hand bei schlechtem Licht ist die Bildstabilisierung in der Kamera (IBIS), die Sony mit 5,5 Blendenstufen angibt.

Neu ist auch das Autofokussystem, das 759 AF-Punkte hat und bei der Scharfstellung Augen sowohl von Menschen als auch von Tieren erkennt.

Mit der dritten Generation der a7, die bei den österreichischen Händlern 4199 Euro kostet, hat Sony keine großen Revolutionen versucht, sondern die bewährte Technik verbessert und aufgewertet. Videofilmern gibt man ein zuverlässiges Werkzeug in die Hand, 8K-Aufnahmen wird es wohl erst in der vierten Generation geben.

Technische Daten OBJEKTIVHALTERUNG E-Mount BILDSEITENVERHÄLTNIS 3:2 ANZAHL DER PIXEL (EFFEKTIV) Ca. 12,1 Megapixel ANZAHL DER PIXEL (GESAMT) Ca. 12,9 Megapixel SENSORTYP EXMOR R CMOS 35-mm-Vollformatsensor (35,6 x 23,8 mm) ANTI-STAUBSYSTEM Ja (optischer Filter mit Beschichtung zum Schutz vor Aufladung und Ultraschall-Vibrationsmechanismus)

Aufnahme (Foto)

AUFNAHMEFORMAT JPEG (DCF Version 2.0, Exif, Version 2.32, MPF Baseline-kompatibel), HEIF (MPEG-A MIAF-kompatibel), RAW (kompatibel mit dem Sony ARW 4.0 Format) BILDGRÖSSE (PIXEL) [3:2] 35-mm-Vollformat L: 4.240 x 2.832 (12 MP), M: 2.768 x 1.848 (5,1 MP), S: 2.128 x 1.416 (3,0 MP); APS-C L: 2.768 x 1.848 (5,1 MP), M: 2.128 x 1.416 (3,0 MP), S: 1.376 x 920 (1,3 MP) BILDQUALITÄTSMODI RAW (komprimiert/unkomprimiert), JPEG (extrafein/fein/Standard), HEIF (4:2:0/4:2:2) (extrafein/fein/Standard), RAW und JPEG, RAW und HEIF FARBUMFANG sRGB-Standard (mit sYCC-Skala) und Adobe RGB-Standard kompatibel mit TRILUMINOS Color. BT.2020-Standard. 2 14 BIT RAW Aufnahme (Video)

AUFNAHMEFORMAT XAVC S, XAVC HS VIDEOKOMPRIMIERUNG XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 AUDIOAUFNAHMEFORMAT XAVC S: LPCM 2 Kanäle, LPCM 2 Kanäle (48 kHz 16 Bit), LPCM 2 Kanäle (48 kHz 24 Bit)3, LPCM 4 Kanäle (48 kHz 24 Bit)3, MPEG-4 AAC-LC 2 Kanäle 4 FILMAUFNAHME-SYSTEM (XAVC HS 4K) 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit, NTSC) (Ca.): 120p (200 Mbit/s), 60p (150 Mbit/s/ 75 Mbit/s/ 45 Mbit/s), 24p (100 Mbit/s/ 50 Mbit/s/ 30 Mbit/s); 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit, PAL) (Ca.): 100p (200 Mbit/s), 50p (150 Mbit/s/ 75 Mbit/s/ 45 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit, NTSC) (Ca.): 120p (280 Mbit/s), 60p (200 Mbit/s/ 100 Mbit/s), 24p (100 Mbit/s/ 50 Mbit/s); 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit, PAL) (Ca.): 100p (280 Mbit/s), 50p (200 Mbit/s/ 100 Mbit/s) FILMAUFNAHME-SYSTEM (XAVC S 4K) 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (Ca.): 120p (200 Mbit/s), 60p (150 Mbit/s), 30p (100 Mbit/s/ 60 Mbit/s), 24p (100 Mbit/s/ 60 Mbit/s); 3.840 x 2.160 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (Ca.): 100p (200 Mbit/s), 50p (150 Mbit/s), 25p (100 Mbit/s/ 60 Mbit/s); 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit, NTSC) (Ca.): 120p (280 Mbit/s), 60p (200 Mbit/s), 30p (140 Mbit/s), 24p (100 Mbit/s); 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit, PAL) (Ca.): 100p (280 Mbit/s), 50p (200 Mbit/s), 25p (140 Mbit/s) FILMAUFNAHME-SYSTEM (XAVC S HD) 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, NTSC) (Ca.): 120p (100 Mbit/s/ 60 Mbit/s), 60p (50 Mbit/s/ 25 Mbit/s), 30p (50 Mbit/s/ 16 Mbit/s), 24p (50 Mbit/s); 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit, PAL) (Ca.): 100p (100 Mbit/s/ 60 Mbit/s), 50p (50 Mbit/s/ 25 Mbit/s), 25p (50 Mbit/s/ 16 Mbit/s); 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit, NTSC) (Ca.): 60p (50 Mbit/s), 30p (50 Mbit/s), 24p (50 Mbit/s); 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit, PAL) (Ca.): 50p (50 Mbit/s), 25p (50 Mbit/s) FILMAUFNAHME-SYSTEM (XAVC S-I 4K) 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit, NTSC) (Ca.): 60p (600 Mbit/s), 30p (300 Mbit/s), 24p (240 Mbit/s); 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit, PAL) (Ca.): 50p (500 Mbit/s), 25p (250 Mbit/s) FILMAUFNAHME-SYSTEM (XAVC S-I HD) 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit, NTSC) (Ca.): 60p (222 Mbit/s), 30p (111 Mbit/s), 24p (89 Mbit/s); 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit, PAL) (Ca.): 50p (185 Mbit/s), 25p (93 Mbit/s) SPEICHERMEDIEN SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), SDXC-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), CFexpress-Speicherkarte Typ A WEISSABGLEICH-MODI Auto/Tageslicht/Schatten/Bewölkt/Kunstlicht/Fluoreszierendes Licht/Blitz/Unterwasser/Farbtemperatur (2.500 bis 9.900 K) und Farbfilter/Benutzerdefiniert AUTOFOKUS 35-mm-Vollformat: 759 Punkte (AF-Phasendetektion), APS-C-Modus mit FF-Objektiv: 345 Punkte (AF-Phasendetektion), mit APS-C-Objektiv: 285 Punkte (AF-Phasendetektion)/425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) EMPFINDLICHKEITSBEREICH DES AUTOFOKUS Belichtungswert -6 bis 20 EV (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) FOKUSSIERMODUS AF-A (Automatischer Autofokus), AF-S (Einzelbild-Autofokus), AF-C (Kontinuierlicher AF), DMF (Direct Manual Focus), Manueller Fokus FOKUSFELD Weitwinkel/Zone/Mittenbetont/Flexibler Spot/Erweiterter flexibler Spot/Tracking AF MIT AUGENERKENNUNG [Fotos] Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge)/Tier, [Video] Mensch (Auswahl rechtes/linkes Auge) AUTOFOKUS-HILFSLICHT Ja (mit integrierter LED) REICHW. AUTOFOKUS-HILFSLICHT Ca. 0,3–3,0 m (mit befestigtem FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS-Objektiv) ISO-EMPFINDLICHKEIT (RECOMMENDED EXPOSURE INDEX, REI) Fotos: ISO 80-102400 (ISO ab ISO 40 bis zu ISO 409600 im erweiterten ISO-Bereich), Videos: entspricht ISO 80-102400 (ISO bis zu ISO 409600 im erweiterten ISO-Bereich). SUCHERTYP 1,6 cm (0,64 Zoll) großer elektronischer Sucher (Farbe) ANZAHL DER BILDPUNKTE 9 437 184 Bildpunkte SICHTFELDABDECKUNG 100 % VERGRÖSSERUNG Ca. 0,90-fach (mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 m-1) DIOPTRIENAUSGLEICH -4,0 bis +3,0 m-1 EYEPOINT Ca. 25 mm vom Okular, 21 mm vom Okularrahmen bei -1m-1 (CIPA-Standard) TYP DES LCD-DISPLAYS 7,5 cm (3 Zoll) großes TFT ANZAHL DER BILDPUNKTE 1.440.000 Bildpunkte TOUCHSCREEN Ja VERSTELLBARER WINKEL Öffnungswinkel: ca. 176 Grad, Drehwinkel: ca. 270 Grad VERSCHLUSSTYP Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss AUSLÖSERTYP Mechanische Verschlusssteuerung/elektronische Verschlusssteuerung VERSCHLUSSZEIT Fotos: 1/8000 bis 30 Sek., Langzeit; Filme: 1/8000 bis 1/4 (1/3 Schritte), bis zu 1/60 im Automatikmodus (bis zu 1/30 im Auto Slow Shutter-Modus) BLITZSYNCHRONISIERUNGS- GESCHWINDIGKEIT 1/250 Sek.7 ELEKTRONISCHER FRONT-VERSCHLUSSVORHANG Ja (EIN/AUS) GERÄUSCHLOSE AUFNAHME Ja (EIN/AUS) BILDSTABILISIERUNGTYP Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation ist abhängig von den Objektivspezifikationen) KOMPENSATIONSEFFEKT 5,5 Stufen (Basierend auf CIPA-Standard. Nur Nicken/Gieren. Mit befestigtem Planar T* FE F1.4 ZA-50-mm-Objektiv. Langzeitbelichtung NR deaktiviert.) SERIENAUFNAHMEMODI Einzelaufnahme, Serienaufnahme (Hi+/Hi/Mid/Lo wählbar), Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serie), Belichtungsreihe: Serienaufnahme, Weißabgleich, DRO-Bracketing KONTINUIERLICHE TREIBERGESCHWINDIGKEIT

Serienaufnahmen: Hi+: 10 Bilder pro Sekunde, Hi: 8 Bilder pro Sekunde, Mid: 6 Bilder pro Sekunde, Lo: 3 Bilder pro Sekunde10 ANZAHL DER AUFNEHMBAREN BILDER (CA.) JPEG Extra Fine L: mehr als 1.000 Bilder, JPEG Fine L: mehr als 1.000 Bilder, JPEG Standard L: mehr als 1.000 Bilder, RAW: mehr als 1.000 Bilder, RAW und JPG: mehr als 1.000 Bilder, RAW (unkomprimiert): mehr als 1.000 Bilder, RAW (unkomprimiert) und JPG: mehr als 1.000 Bilder10 SELBSTAUSLÖSER 10 s Verzögerung/5 s Verzögerung/2 s Verzögerung/Serienaufnahmen-Selbstauslöser/Belichtungsreihen-Selbstauslöser PC-SCHNITTSTELLE Massenspeicher/MTP MULTI-/MICRO-USB-ANSCHLUSS Ja, kompatibel mit USB Type-C® Anschluss (SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.2)) BLUETOOTH® Ja (Bluetooth Standard Ver. 5.0 (2,4-GHz-Band)) MULTI INTERFACE-ZUBEHÖRSCHUH Ja (mit digitaler Audioschnittstelle)11 MIKROFONANSCHLUSS Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) KOPFHÖRERANSCHLUSS Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) ANSCHLUSS FÜR HOCHFORMATGRIFF Ja MIKROFON Integriert, Stereo AKKU Ein Akkusatz NP-FZ100 AKKULAUFZEIT (FOTOS) Ca. 510 Aufnahmen (Sucher)/ca. 600 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard)12 AKKULAUFZEIT (FILM, TATSÄCHLICHE AUFNAHME) Ca. 80 min (Sucher)/ca. 95 min (LC-Display)(CIPA-Standard)13 AKKULAUFZEIT (FILM, UNUNTERBROCHENE AUFNAHME) Ca. 130 min (Sucher)/ca. 135 min (LC-Display) (CIPA-Standard) INTERNE AKKULADUNG Ja (verfügbar mit USB Type-C™ Anschluss; kompatibel mit Stromversorgung über USB) STROMVERBRAUCH MIT SUCHER Fotos: ca. 4,3 W (mit befestigtem FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS-Objektiv), Videos: ca. 7,6 W (mit befestigtem FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS-Objektiv) STROMVERBRAUCH MIT LC-DISPLAY Fotos: ca. 3,3 W (mit befestigtem FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS-Objektiv), Videos: ca. 7,3 W (mit befestigtem FE 28–70 mm F3.5–5.6 OSS-Objektiv) STROMVERSORGUNG ÜBER USB Ja (verfügbar mit USB Type-C™ Anschluss; kompatibel mit Stromversorgung über USB) GRÖSSE UND GEWICHT Ca. 699 g, ca. 1 lb 8,7 oz ABMESSUNGEN (BXHXT) Ca. 128,9 mm x 96,4 mm x 77,5 mm

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.09.2020)