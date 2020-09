Werbung für Frauen in MINT-Berufen

(c) Christian Husar

Der Technologiekonzern Thales möchte mit seinem Frauennetzwerk Expertinnen vernetzen und junge Technikerinnen fördern.

Mit der Gründung des Frauennetzwerks „Thales Women in Network“ möchte der Konzern Expertinnen im Haus und über das eigene Unternehmen hinaus auch mit anderen Organisationen vernetzen. Ein Schwerpunkt ist dabei das Fördern junger Technikerinnen.

Frauenministerin Susanne Raab traf im Rahmen eines Netzwerktreffens Mahmuda-Mohasin Mollah, die als Trainee bei Thales, Spezialist für Technologielösungen für die kritische Infrastruktur vom Bahnverkehr bis zu Satellitennavigation, begann und nun für den Laboraufbau einer Technologieplattform zuständig ist, die alle sicherheitskritischen Bahnlösungen von Thales sicher macht. Außerdem tauschte sich Ministerin Raab mit Melanie Gartner-Pohl aus, die derzeit für die ÖBB daran arbeitet, das Stellwerk im Zugverkehr zu digitalisieren und in eine Cloud zu bringen.

„Frauen in technischen Berufen haben eine starke Vorbildwirkung und können jungen Mädchen Mut machen, indem sie Berührungsängste mit ,typisch männlichen‘ Berufsbildern nehmen“, sagte Raab. Mädchen und junge Frauen, die sich für MINT-Berufe, also solche im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwisschenschaften und Technik begeistern könnten, stünden gute Karriere- und Verdienstmöglichkeiten offen.

Diversität sei auch in diesem Zusammenhang mehr als ein Schlagwort, meinte auch Thales Österreich CEO Hannes Boyer: „Als großes Unternehmen ist es eine Verpflichtung Begabung und Talent zu fördern." Technikerinnen aus unserem Unternehmen entwickeln und damit in Ihrer Vorbildfunktion Studentinnen motivieren, ihre Karriere ebenfalls in der Technologie Branch zu starten.“

Claudia Kernstock (Thales), BM Susanne Raab, Ruth Boyer (Thales). (c) Christian Husar

